زوج فى دعوى نشوز: زوجتى رفضت تنفيذ حكم الرؤيا طوال 18 شهرا

كتبت أسماء شلبي

"طوال عام ونصف-فترة هجرها لي- وأنا أحاول أن أكسب رضا زوجتي حتي تسمح لي بالتواصل مع أولادي دون فائدة، وذلك بالرغم من تقاضيها مبالغ مالية تجاوزت عشرات الآلاف شهرياً منذ تركها المنزل إلا أنها ترفض تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي".

كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء شكوته زوجته، واتهمها بهجره والخروج عن طاعته، وطالبها بسداد تعويض مالي 300 ألف جنيه أمام دائرة التعويضات بمحكمة مصر الجديدة، كما طالب بإثبات نشوزها في دعوي منفصلة أمام محكمة الأسرة

وتابع الزوج:"رفضت زوجتي طوال 18 شهر تنفيذ حكم الرؤية، وواصلت سبي وقذفي والحصول على نفقات غير مستحقة، وعندما صدر لي حكم طاعة ضدها رفضت تنفيذه أيضا واعترضت عليه وبعد صدور قرار برفض الاعتراض أصرت علي عدم التنفيذ والعودة للمنزل، وتركتني أعاني بسبب حرماني وعائلتي من التواصل مع عائلتي، مما دفعني للتصدي لتصرفاتها الجنونية وإلزامها بسداد تعويض كبير لي، بالإضافة إلى إسقاط حضانتها لأبنائي بسبب تعسفها".

وأكد الزوج بدعواه:" دمرت حياتي وعاملتني بشكل سيئ، عشت في جحيم طوال الفترة الماضية، وعندما هددتها بالانفصال وتطليقها ثارت وقامت بالاستيلاء على المنقولات، بخلاف ملاحقتها لي بدعاوي حبس لاعجز عن معرفة ماذا تريده مني فهي تتركني معلق لا تريد الطلاق ولا تريد أيضا الرجوع لمنزل الزوجية".

وأكمل: قدمت مستندات تثبت صحة موقفي وأنني لم أتاخر في تنفيذ طلباتها طوال سنوات الزواج من قائمة منقولات قمت بشرائها كاملة، وهدايا حتي بعد هجرها مسكن الزوجية، بخلاف النفقات الشهرية الكبيرة، إلا أنهت قامت باستغلالي واستولت على أموالى".