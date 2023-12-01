رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب للمشاركة في الانتخابات لاستكمال التنمية والبناء

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل ختام معسكر قوافل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وزراعة 1000 شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التى أطلقها فخامة الرئيس السيسى لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة، بحضور المحاسب اشرف القاضى امين عام الجامعة، والدكتور احمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور ممدوح محمد السيد وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعى، والدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب كلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور حسان النعمانى، أن الجامعة تحرص على المشاركة فى المبادرة الرئاسية"100 مليون شجرة مثمرة" التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مشيدًا بمجهودات الطلاب المشاركين فى المعسكر، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، مثمناً دور كلية التربية الرياضية فى خدمة المجتمع فهى الركيزة الاساسية فى الجامعة للعمل الخدمى والعمل التطوعى.

وخلال كلمته حث "النعماني" الطلاب على بذل قصارى جهودهم فى خدمة الوطن ورفعته والمشاركة الفعالة والايجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وان يقفوا وقفة رجال يعبرون فيها عن آرائهم وان يقولوا للعالم أجمع نحن المصريون قادرون على أن نبنى مستقبلنا يد بيد وان نستكمل المسيره، من أجل الحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى، واستكمال مسيرة البناء والتطوير.

ووجه الدكتور أحمد عبد الله شكره للدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة على دعمه الدائم لكلية التربية الرياضية، ولأعضاء هيئة التدريس القائمين على المعسكر ولطلاب الفرقة الأولى على حجم المجهود الذين بذلوه خلال فترة المعسكر، مؤكداً حرص الكلية على اقامة هذا المعسكر فى كل عام لدمج الطلاب فى أمر خدمة المجتمع مما يتيح لهم الفرصة ليصبحوا أفراد فعالين تجاه مجتمعهم.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد انه تم خلال فترة المعسكر زراعة 1000 شجرة مثمرة بالكليات المختلفة داخل مقر الحرم الجامعى الجديد، وذلك بالتعاون مع طلاب من اجل مصر وبمشاركة 1200 طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية حيث استمرت فعاليات المعسكر فى الفترة من 13 أكتوبر حتى اليوم الأول من شهر ديسمبر، مؤكداً على انه يتم تنظيم تلك المعسكرات بهدف غرس روح العمل الجماعى لدى الطلاب بما يعزز قيم الإنتماء والولاء وحب الوطن.

وبدأ حفل الختام بالسلام الجمهورى وآيات من الذكر الحكيم، كما تم عرض فيديو للمبادرات الرئاسية وانجازات الرئيس السيسى فى كافة القطاعات، وانجازات الجامعة خلال 100 يوم من اعداد المركز الإعلامى بالجامعة، وأيضاً فيديو لأنشطة الطلاب خلال فترة المعسكر، كما اشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفنية والأغانى الوطنية لفريق كورال الجامعة

وفى ختام الحفل كرم الدكتور حسان النعمانى، بتكريم كل من ساهم فى انجاح فعاليات المعسكر من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والافواج الطلابية المتميزة المشاركين بالمعسكر.



السلام الجمهورى بختام الفاعليات



السلام الوطنى بالختام



جانب من حضور ختام الفاعليات



رئيس الجامعة مع الفريق الموسيقى والغنائى



رئيس الجامعة يتابع الفاعلية



رئيس جامعة سوهاج يلقى كلمته



رئيس طلاب من أجل مصر بالفاعلية