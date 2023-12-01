جاء ذلك فى معرض تدوينة نشرها رئيس الوزراء الهندى على منصة إكس / تويتر سابقا / عقب وصوله إلى دبي مساء اليوم لحضور فعاليات مؤتمر قمة / كوب 28 / تلبية لدعوة من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال رئيس الوزراء الهندى فى تدوينته عقب هبوط طائرته في مطار دبي وسط ترحيب حار من أفراد الجالية الهندية " إنني أتطلع إلى فعاليات وقائع هذه القمة التي تهدف إلى إيجاد كوكب أفضل".

وكان مودي قد صرح في وقت سابق بأنه يشعر بسعادة لعقد القمة العالمية للعمل المناخى - أثناء فعاليات مؤتمر كوب 28 - فى أول ديسمبر فى دبى ، واصفاً إياها بأنها حدث هام ينظم تحت رئاسة الإمارات التى تعتبر شريكا هاما للهند فى مجال العمل المناخى.

وأشار إلى أن إعلان نيودلهى لزعماء مجموعة العشرين كان يتضمن خطوات محددة بشأن العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه ، ذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، أريندام باجتشي، فى مقطع فيديو نشره على منصة إكس أن رئيس الوزراء الهندي سيلقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للعمل المناخي في الإمارات وسيشارك في ثلاث اجتماعات جانبية رفيعة المستوى، ستشارك الهند في استضافة اثنين منهما.

وقال أريندام باجتشي، إن القمة العالمية بشأن العمل المناخى تمثل الجانب رفيع المستوى فى فعاليات مؤتمر /كوب 28/ وأن رئيس الوزراء سيلقي كلمة خلالها ، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية كثيرة على هامش فعاليات /كوب 28/ التي انطلقت في دبي اليوم وتستمر حتى يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر ويشارك فيها أعضاء وفود من حوالي مائتي دولة.