حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تنظم مؤتمرًا جماهيريًا بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت حملة المهندس حازم عمر، المرشح لرئاسي، بمحافظة كفر الشيخ، المؤتمر الثالث له بمركز الحامول، برئاسة السيد الصاوي، أمين المركز، والمنسق القانوني للحملة بمحافظة كفر الشيخ.

أكد النائب علي أحمد علي، أمين المحافظة ،ومنسق الحملة بالمحافظة، أن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح لرئاسة الجمهورية، من رجال الدولة الذي لديه القدرة على إدارة البلاد، ولدي الحزب برنامج اقتصادي طموح تم إعداده من خلال أعوام، وتراكم خبرات وأراء متخصصين، لنقل مصر من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها حاليًا، مطالباً أهالي مركز الحامول بالوقوف خلف مرشح الحزب، المهندس حازم عمر.

وأضاف أحمد الرميلي، الأمين المساعد لشؤون التنظيم، أن المهندس حازم عمر، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، ولديه المعرفة وملم بكل قضايا، وتحديات مصر الخارجية، أيضًا ولديه رؤية مختلفة في إصلاح منظومة التعليم والصحة، وهي رؤية قائمة على تجربة شارك بها في تجربة البرازيل ونقلها من عثرتها الاقتصادية إلى اقتصاد قوي ، مؤكداً أن مركز الحامول دائمًا، صاحب كلمة حرة في الصندوق الانتخابي.

وجاء ذلك بحضور محمد عامر، أمين التقييم والمتابعة، واللواء تامر عاشور، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمحاسب بلال الرشيدي، أمين شباب المحافظة، والمحاسب مصطفى سعيد، رئيس لجنة القوى العاملة، ومي العجمي عضو أمانة المرأة، وعلى الدسوقي أمين تنظيم المركز، وقيادات وأعضاء الحزب بمركز الحامول، والقيادات الطبيعية بالمركز.