"حماة وطن" يؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمؤتمر فى المنوفية.. صور

المنوفية- محمود شاكر

نظم حزب حماة وطن بمحافظة المنوفية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا تأييدا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

شارك بالحضور هيئة مكتب الحزب بالمحافظة على رأسها النائب أحمد بهاء شلبى امين عام الحزب بالمحافظة، وبتنسيق وتنظيم عبدالهادى فتحى خليل عضو هيئة المكتب بالحزب، وبحضور الكابتن جمال عبدالحميد لاعب نادى الزمالك السابق، وعدد من قيادات الحزب والشخصيات العامة .

وأكد النائب أحمد بهاء شلبى أمين عام الحزب بالمنوفية، أن المؤتمر أكد على ضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل كامل من أجل الوصول إلى بر الأمان بمصر، والتى حماها الرئيس بما قدمة من مشروعات وامان للوطن، لافتا إلى أن العشر سنوات الأخيرة شهدت ما يقرب من 15 الف مشروع فى مصر من أجل النهضة .

وأكد جميع الحضور بالمؤتمر على ضرورة المؤازرة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات المقبلة على أن يسعى الجميع للمشاركة الكاملة ودون اى تقصير من أجل الحفاظ على ما حققته الدولة من أمن وأمان .



اثناء كلمه أحد المشاركين



المنصة



المواطنين يشاركون



المواطنين يقفون دقيقه حداد على ارواح الشهداء



توافد المواطنين على المؤتمر



جانب من المشاركه



جانب من المشاركين



جانب من المنصة



جانب من المنصه بالمؤتمر