حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة إطارات السيارات بالمرج

كتب أحمد حسنى

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين الثلاثة كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات، وبمواجهتهم اعترفوا بمزولة نشاطهم الإجرامي في مجال سرقة إطارات السيارات بأسلوب الفك، وارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.