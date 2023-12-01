اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حافلة أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تغادر "عوفر" باتجاه رام الله

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 01:41 ص
حافلة أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تغادر "عوفر" باتجاه رام الله تبادل الأسرى فى فلسطين - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادرت حافلة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار الدفعة السابعة سجن عوفر متجهة إلى مدينة رام الله، وسط أشتباكات متواصلة بين فلسطييين وأهالي الأسرى مع جنود إسرائيليين في بيتونيا.

وأعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الخميس، عن بدء نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم.

وأفاد مراسلنا ببدء وصول حافلة الصليب الأحمر الدولي إلى سجن عوفر تمهيدا لبدء إجراءات الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين.

وتشمل العملية 10 إسرائيليين مقابل إطلاق 30 فلسطينيا، بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلا فلسطينيا.

وأعلنت إسرائيل تسلم إسرائيليتين اثنتين، على أن يتم في وقت لاحق تسلم باقي المتفق عليهم من غزة.

وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 من الرهائن الذين اقتادتهم حركة "حماس"، إبان هجومها على بلدات إسرائيلية حدودية مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونها.







عوفر

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة