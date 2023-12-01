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جامعة الأزهر تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 6 يناير

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 05:00 ص
جامعة الأزهر تستعد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 6 يناير جامعة الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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تستعد جامعة الأزهر لامتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2024، حيث ينتهى الفصل الدراسى الأول الخميس الموافق 4 / 1 / 2024، على أن تكون بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت الموافق 6 / 1 / 2024، على أن تكون نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول الأربعاء الموافق 24 / 1 / 2024. 
 
وحدد مجلس جامعة الأزهر بداية إجازة نصف العام من السبت الموافق 27 / 1 / 2024 حتى الخميس 8 / 2 / 2024، الفصل الدراسى الثانى، أما بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى ستكون السبت الموافق 10 / 2 / 2024، على أن تكون نهاية الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى الخميس الموافق 30 / 5 / 2024، وبداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وبداية امتحانات التصفية السبت الموافق 7 / 9 / 2024.  






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