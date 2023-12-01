اليوم السابع
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خفض تكاليف نقل الحاويات وزيادة نسبة تدفق المنتجات الزراعية إلى الموانئ..

توقيع إعلان بين الإمارات والبرازيل وبارجواي والأرجنتين وتشيلي للتعاون بشأن "ممر المحيطين"

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:32 م
توقيع إعلان بين الإمارات والبرازيل وبارجواي والأرجنتين وتشيلي للتعاون بشأن "ممر المحيطين" مؤتمر قمة المناخ 28
كتب شعبان هدية

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شعبان-هدية
شعبان-هدية
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ولولا دا سيلفا رئيس البرازيل، وسانتياحو بينيا رئيس باراجواي، اليوم، الجمعة، توقيع إعلان مشترك للتعاون بشأن "ممر المحيطين"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP28، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي حاليا.
 
يهدف المشروع بين دولة الإمارات والبرازيل وبارجواي والأرجنتين وتشيلي إلى تعزيز التكامل الإقليمي والكفاءة اللوجستية بجانب استقطاب الاستثمارات والفرص الاستثمارية إلى أمريكا اللاتينية عن طريق الممر ودفع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع.
 
ويسهم المشروع في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في المنطقة من خلال ربط المحيط الأطلسي والمحيط الهادي عبر ميناء كامبو غراندي البرازيلي الممتد إلى الباراغواي وشمال الأرجنتين، ليصل إلى ميناء أنتوفاغاستا في تشيلي بعد 2400 كيلومتر.
 
وقع الإعلان كل من محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي، وروبن راميريز وزير خارجية بارجواي، وماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، وألبرتو فان كلافيرينزوزير خارجية تشيلي وخورخي أوجستين، سفير الأرجنتين لدى الإمارات، بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.
 
ويسهم المشروع أيضا في زيادة نسبة تدفق المنتجات الزراعية إلى موانئ المحيط الهادئ وتعزيز التجارة الإقليمية وقطاع السياحة في المنطقة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الحاويات ما يعزز تنويع الأسواق الإقليمية ويوسع الفرص التجارية مع آسيا ومناطق أخرى حول العالم.
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التعاون بشأن ممر المحيطين

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الشيخ محمد بن زايد

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الشيخ محمد بن زايد خلال المؤتمر

 







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