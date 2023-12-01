توافد المشاركين فى قمة المناخ لمشاهدة الجلسة الرئاسية بحضور قادة العالم.. صور

رسالة دبى - أحمد يعقوب

توافد المشاركون فى قمة المناخ اليوم الجمعة، لحضور فعاليات الجلسة الرئاسية بحضور قادة العالم، لمناقشة ووضع السياسات والحلول لتحديات التغيرات المناخية.

وأقر مؤتمر COP28 المنعقد فى مدينة دبى، تفعيل صندوق الخسائر والأضرار لدعم العمل المناخى لتخفيف الآثار عن الدول المتضررة من التغير المناخى.

وتقدر المؤسسات الدولية وجمهور الباحثين الاستثمارات المناخية التى يحتاجها العالم لمنع التدهور واسع النطاق للبيئة بنحو 5 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2050.

ووضعت الدول المتقدمة تعهدا بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ فى الدول النامية، ويعد تمويل مكافحة التغير المناخى أحد أبرز محاور النقاش فى قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28.

وكلمة COP هى الأحرف الأولى من The Conference of the Parties وتعنى مؤتمر الأطراف المعنى بمناقشة وبحث وصياغة الحلول المتعلقة بقضايا التغير المناخى والتمويلات المرتبطة بها ويعقد سنوياً واستضافت مدينة شرم الشيخ فى مصر النسخة السابقة COP27 فى شهر نوفمبر 2022.

ويعد مؤتمر الأطراف أحد أبرز الفعاليات الدولية ويضم المؤتمر 198 طرفاً ويشمل 197 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى، وهى الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ United Nations Framework Convention on Climate Change والتى يتم اختصارها إلى UNFCCC.

وتستضيف مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة الخاصة لتغير المناخ Cop28، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 ، بمشاركة نحو 50 ألف شخص من 198 دولة موقعة على الاتفاقية.

وستقوم مصر بتسليم رئاسة القمة الأخيرة Cop27 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.