توافد أعضاء ومواطني حزب مصر أكتوبر للمشاركة في مؤتمر دعم السيسي بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

بدأ منذ قليل، توافد أعداد من المواطنين، واعضاء حزب مصر اكتوبر بمحافظة الإسكندرية، للمشاركة فى مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، والذي ينظمه حزب مصر اكتوبر تحت شعار "لست وحدك"، اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

وقال المهندس احمد حلمي الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية ، أن هذا المؤتمر الجماهيرى يأتى دعما وتأييداً للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، متمنين لوطننا الغالي مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، مصطفين خلف قائدنا داعمين له دائمًا.

ويذكر أن أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، قد نظمت مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة فى 13 نوفمبر الماضي ، وذلك بالمدينة الشبابية بأبى قير، شرقى المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.



حزب مصر اكتوبر ينظم مؤتمر دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي



مؤتمر حزب مصر اكتوبر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية



مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح بمحافظة الإسكندرية