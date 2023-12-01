اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 04:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

توافد أعضاء ومواطني حزب مصر أكتوبر للمشاركة في مؤتمر دعم السيسي بالإسكندرية

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:43 م
توافد أعضاء ومواطني حزب مصر أكتوبر للمشاركة في مؤتمر دعم السيسي بالإسكندرية جانب من المؤتمر
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ منذ قليل، توافد أعداد من المواطنين، واعضاء حزب مصر اكتوبر بمحافظة الإسكندرية، للمشاركة فى مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في دار الأوبرا المصرية  بالإسكندرية، والذي ينظمه حزب مصر اكتوبر  تحت شعار "لست وحدك"، اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، للاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم.

 وقال المهندس احمد حلمي الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية ، أن هذا المؤتمر الجماهيرى يأتى دعما وتأييداً للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة، متمنين لوطننا الغالي مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم، مصطفين خلف قائدنا داعمين له دائمًا.

 ويذكر أن أمانة حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمى، قد نظمت مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة فى 13 نوفمبر الماضي ، وذلك بالمدينة الشبابية بأبى قير، شرقى المدينة، وذلك مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.

 

حزب مصر اكتوبر ينظم مؤتمر دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
حزب مصر اكتوبر ينظم مؤتمر دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

 

مؤتمر حزب مصر اكتوبر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية
مؤتمر حزب مصر اكتوبر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

 

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح بمحافظة الإسكندرية
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح بمحافظة الإسكندرية

 

مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية
مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية






اخبار الإسكندرية

الانتخابات الرئاسية

مصر تنتخب

الانتخابات الرئاسية 2024

المرشح عبد الفتاح السيسي

حزب مصر اكتوبر

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة