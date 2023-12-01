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توافد أبناء الجالية المصرية بالأردن للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:13 م
توافد أبناء الجالية المصرية بالأردن للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. فيديو وصور الجالية المصرية فى الأردن
كتب ـ محمود راغب

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توافد منذ قليل، أبناء الجالية المصرية فى العقبة بالأردن، وذلك للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية، حيث وصل أبناء الجالية فى أتوبيسات خاصة نقلتهم لمقر السفارة .
 
 
ورفع أبناء الجالية المصرية بالأردن أعلام مصر، وبوسترات توعية بإجراءات التصويت مكتوب عليها "جواز سفرك - بطاقة الرقم القومى حتى لو منتهية".
 
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
 
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً  وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
 
ونيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.
 
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.
 
وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع  نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات  الدبلوماسية  المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة  والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.
 
 
 
المصريون فى الأردن
المصريون فى الأردن

المصريون بالأردن
المصريون بالأردن

الجالية المصرية بالأردن
الجالية المصرية بالأردن

 







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