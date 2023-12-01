تعوق البناء والتنمية.. إجراءات محافظة الدقهلية للمساعدة بحل القضية السكانية

الدقهلية - شريف الديب

تسعى محافظة الدقهلية، إلى المساعدة فى حل القضية السكانية، ووضع حلول ورؤية مستقبلية، خاصة وأن المحافظة من أكبر المحافظات فى التعداد السكانى خلف القاهرة الكبرى والإسكندرية، وتعد المشكلة السكانية أحد معوقات عملية التنمية والبناء، وأحد أسباب انتشار البطالة والأمية، وهى قنبلة موقوتة تهدد الاقتصاد وتعرقل عجلة الإنتاج وتضعف التعليم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ووضع محافظ الدقهلية خطة للمساعدة فى حل تلك المشكلة على أكثر من اتجاه للتوعية على كل الأصعدة، ويبرز "اليوم السابع" أهم ملامح تلك الخطة فى النقاط التالية..

- العمل على أكثر الفئات داخل المجتمع التى ليس لديها وعى بخطر الزيادة السكانية على الاقتصاد مثل فئات العمالة الغير منتظمة وغيرها من الفئات المختلفة.

- مشاركة فعالة من كافة الجهات والمؤسسات المعنية مقرونة بأهداف وخطوات حقيقة فى إطار رؤية مصر 2030.

- إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن عدد السكان وأكثر المراكز لديها زيادة سكانية من خلال كافة الجهات .

- تشكيل فرق عمل مشتركة تضم كافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل مقرونة بأهداف ورؤية شاملة مع تحديد الوضع القائم للمحافظة فى الزيادة السكانية

- مشاركة كافة الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا فى معالجة القضايا السكانية .

- التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار للحد من التسرب من التعليم ومحو الأمية .

- التنسيق بين مديرية الصحة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة لتوعية المواطنين بخطر القضية السكانية.

- التنسيق مع مراكز الشباب والأوقاف والأزهر والكنيسة لنشر ثقافة فوائد تنظيم القضية السكانية .

- التنسيق بين المجلس القومى للسكان ومديرية التضامن الاجتماعى لحصر الأسر وعدد أفرادها المسجلة والمستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والعمل على توعيتهم بخطر الزيادة السكانية .