تعرف على إنجازات محور البحث والتدريب من مبادرة "ابدأ " للارتقاء بالمواطن المصرى

كتبت : أماني سمير

يهدف "محور البحث والتطوير والتدريب" من المبادرة الوطنية "ابدأ" إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة إلي توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للمواطن المصري بشكل عام ، وتغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية بشكل خاص، بالإضافة إلي تحقيق الإستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة وإعتمادها طبقا للمعايير الدولية، وأيضا دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

بالإضافة إلي تطبيق إستراتيجية كاملة في الفترة من 2023-2024 لتطوير حوالي 15 الي 20 مركز ومدرسة بالجمهورية والوصول إلي تدريب 5 آلاف طالب و15 ألف عامل متدرب.

وعن أهم برامج التدريب التي نفذتها مبادرة "ابدأ"

فقد بدأت المرحلة الأولي من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022 ، بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة "الإنتاج الحربي" والتي تضمنت برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية ، علاوة على وجود برنامج رياضي وترفيهي شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان .

وجاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتي قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية .

وأعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم " حياة كريمة " .

وقعت المبادرة الرئاسية "ابدأ" بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني بكل من مدينتي بدر ودمياط، حيث تم إطلاق المدارس الوطنية للعلوم التقنية ، وذلك طبًقا للمعايير الدولية بمختلف أنحاء الجمهورية في المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها سوق العمل .

كما تم البدء في تطوير مدرسة " سميرة موسى " الصناعية بنات وتحويلها إلى إسم مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلي تطوير المدرسة الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة أيضا الي اسم "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية "، في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن .

ومؤخرا تم إفتتاح مدرستي " ابدأ " في كل من محافظتي القاهرة تحديدا بمدينة " بدر" والثانية في محافظة دمياط ، وعن التقديم بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية "ببدر " يجب توفر الآتى :

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة

كما يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس، ولن يتم توفير إقامة للطلاب

ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023

أما الالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط, يجب توفر الآتى:

أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

كما يتاح التقديم للبنين فقط من محافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والإسكندرية، والسويس لن يتم توفير إقامة للطلاب.

ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023 .

وعن إنجازات " ابدأ " في هذا محور البحث والتطوير والتدريب فقد وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات وشركة "بيكو للمعدات الثقيلة" برتوكول تعاون مع "الجهاز المركزي للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي ، والتخصصي لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل .

كما إنطلقت مبادرة " ابدأ حياة " في محافظة الغربية ببرنامج تدريبي يهدف إلى تدريب 30 سيدة من سيدات قرية "كفر الزيتون" -أحدى قرى حياة كريمة- في مجال الخياطة والتفصيل في مشاغل قريتي "نهطاي" و" العزب" في مركز "زفتى "، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ومحافظة الغربية كما يتضمن البرنامج التدريبي عددًا من الفعاليات التي تستهدف رفع الوعي والتثقيف لدى الفئات المستهدفة في قرى حياة كريمة ، بالإضافة إلى برنامج للتدريب على مهارات التسويق وريادة الأعمال ضمن خطة تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة .

بالإضافة إلى مبادرة "معدتك شركتك " المبادرة الخاصة بالتدريب الفني التخصصي لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة، والتي نجحت الدروة الأولي نجاحا غير مسبوق وتم فتح باب التقدم في المبادة للمرة الثانية ، حيث تحرص مبادرة " معدتك شركتك " علي تقديم التدريبات الخاصة بقيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين .

وعن أهم الحوافز التي سيحصل عليها المتدربين فهي كالآتي:

أولا: جميع المتدربين على الزي الخاص بالتدريب (مهمات الأمن الصناعي)

ثانيا: يحصل المتدربون على برنامج الصيانة والإصلاح علي شنط العدة اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح

ثالثا: الحصول علي رخصة لمزاولة أعمال صيانة وإصلاح اللوادر من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة

رابعا: فرص للخريجين الأوائل لتلقي تدريب متقدم بمراكز الصيانة التابعة لشركة بيكو لمدة ثلاثة أشهر

خامسا: يحصل المتدربون على رخصة قيادة وتشغيل من جهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة معترف بها بمصر وأفريقيا والدول العربية .