اليوم السابع
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تحقيقات × 24 ساعة.. حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش بعين شمس على ذمة التحقيقات

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 11:00 م
تحقيقات × 24 ساعة.. حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش بعين شمس على ذمة التحقيقات أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة، فى العديد من الوقائع خلال الـ24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس المتهمين بحيازة كيلو حشيش بعين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
ديلر الشروق
أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.
 
عصابة المرج
قررت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات
 
تشكيل عصابي 
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بالواعات الصرف الصحي في نطاق مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كيلو حشيش
قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عناه.






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