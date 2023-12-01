تحقيقات × 24 ساعة.. حبس متهمين بحيازة كيلو حشيش بعين شمس على ذمة التحقيقات

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة، فى العديد من الوقائع خلال الـ24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس المتهمين بحيازة كيلو حشيش بعين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ديلر الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

عصابة المرج

قررت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات في منطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات

تشكيل عصابي

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة بالواعات الصرف الصحي في نطاق مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كيلو حشيش

قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش في منطقة عين شمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عناه.