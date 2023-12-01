بوريل: كيسنجر دبلوماسى حقيقى رغم أن نهجه لم يكن محصنًا من الجدل

فاطمة شوقى

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيبى بوريل إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنرى كيسنجر، الذي توفى عن عمر ياهز الـ100 عاما ، جسد مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العالمي.

وأضاف بوريل في مذكرة أمس الخميس أن كيسنجر "بصفته وزيرًا للخارجية سابقًا، ومستشارًا، وأكاديميًا، وحائزًا على جائزة نوبل للسلام، شكلت أفعاله ووجهات نظره السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتركت بصمة لا تمحى على الشؤون العالمية"، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وقال منسق السياسة الخارجية الأوروبية "كيسنجر كان دبلوماسيا حقيقيا ومفكرا عميقا. في حين أن نهجه لم يكن محصنًا ضد انتقادات وجدل، إلا أن صوته كان دائمًا يصغي إليه بعناية الشركاء في جميع أنحاء العالم"، كما "أثر نهجه المبتكر على الدبلوماسية والوساطة لأجيال قادمة".

وأضاف بوريل "اليوم نحيي شخصية بارزة ورجل دولة حقيقي".

وكان أرسل الرئيس الصينى شى جين بينج برقية عزاء لنظيره الأمريكى جو بايدن فى وفاة هنرى كيسنجر، فيما نعى مسئولون ووسائل إعلام رسمية فى الصين هنرى كسينجر، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق الذى توفى عن عمر يجاوز المائة عام، وكان فى قلب إعادة التقارب بين واشنطن وبكين قبل نصف قرن، وزار بكين فى يليو الماضى.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الإشادة المتدفقة والحنين لكسينجر كان بمثابة تغيير واضح فى لهجة وسائل الإعلام الحكومية فى الصين، التى أعربت عن كراهية للإدارات الأمريكية، فى الوقت الذى تراجعت فيها العلاقات بين البلدين إلى مستويات هى الأدنى منذ تطبيع العلاقات فى السبعينيات الذى ساعد مسينجر على تحقيقه.