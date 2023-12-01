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بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان بدء التصويت فى لوس أنجلوس

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 06:59 م
بعد قليل.. مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان بدء التصويت فى لوس أنجلوس لجنة فى قنصلية لوس أنجلوس
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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يعقد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، في الانتخابات الرئاسية، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن بدء التصويت فى سفارة لوس أنجلوس اخر دولة يبدأ فيها التصويت.
 
ويبدأ التصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية فى تمام العاشرة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا (أولى الدول التي بدأت فيها الانتخابات)؛ وذلك في ضوء فروق التوقيت مع مصر.
 
وترأس المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، غرفة العمليات يعاونه أعضاء الجهاز، واستهل العمل بإجراء اتصال مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع سفير مصر لدى نيوزلندا السفير جورج عازر، باعتبار أن الأخير رئيس لجنة الاقتراع في السفارة بوصفه رئيس البعثة الدبلوماسية.
 
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.
 
 
 






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