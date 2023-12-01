 

وفتحت القنصلية العامة بلوس أنجلوس أبوابها اليوم الجمعة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي أمام الناخبين في اليوم الأول من الانتخابات.


وكانت القنصلية العامة بهيوستن والقنصلية بشيكاجو قد بدأتا - في وقت سابق اليوم - في استقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.


وتعد اللجنة الانتخابية الفرعية في ولاية "لوس أنجلوس" هي آخر اللجان التي تفتح أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول للانتخابات. 