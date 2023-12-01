اليوم السابع
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بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتوسط بمدينة بنى سويف الجديدة الأحد

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 12:00 ص
بدء تسليم أراضى الإسكان الاجتماعى والمتوسط بمدينة بنى سويف الجديدة الأحد أراضى - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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يبدأ جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بعد غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2024، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط والإسكان الاجتماعي بالمجاورة الأولى بالحي السابع بمدينة بني سويف الجديدة، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وأوضح المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 25، يوم الأحد 3/12/2023، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 4/12/2023، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 6/12/2023، والقطع من 76 : 100، يوم الخميس 7/12/2023.

وأضاف أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101 : 125، يوم الأحد 10/12/2023، والقطع من 126 : 150، يوم الإثنين 11/12/2023، والقطع من 151 : 175، يوم الأربعاء 13/12/2023، والقطع من 176 : 200، يوم الخميس 14/7/2023، والقطع من 201 : 225، يوم الأحد 17/12/2023، والقطع من 226 : 250، يوم الإثنين 18/12/2023، والقطع من 251 : 275، يوم الأربعاء 20/12/2023، والقطع من 276 : 300، يوم الخميس 21/12/2023.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع من 301 : 325، يوم الأحد 24/12/2023، والقطع من 326 : 350، يوم الإثنين 25/12/2023، والقطع من 351 : 375، يوم الأربعاء 27/12/2023، والقطع من 376 : 396، يوم الخميس 28/12/2023، وتخصيص الأيام من الأحد 31/12/2023 : الثلاثاء 2/1/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأوضح أنه على الفائزين بقطع أراضي إسكان اجتماعي التوجه إلى بنك التعمير والإسكان لسداد القسط الأول قبل الاستلام.







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الإسكان

مدينه بنى سويف الجديده




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