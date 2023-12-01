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بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوكس يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 09:05 م
بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوكس يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة
كتب أحمد جمعة

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أدلى البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بصوته في الانتخابات الرئاسية بسفارة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي، حيث كان في استقباله السفير المصري لدى بوروندي ياسر العطوي.

 

وحرص أبناء المصريين فى الخارج على المشاركة فى في أول أيام تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتي تستمر حتى يوم الأحد، وشهدت السفارات والقنصليات المصرية فى القارات الآسيوية والأوروبية والإفريقية وأمريكا الشمالية مشاركة واسعة من قبل الناخبين المصريين.

فيما أغلقت السفارات والقنصليات المصرية أبوابها فى الدول الآسيوية فى اليوم الأول للانتخابات، بدأت فى الساعات القليلة الماضية الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية بالإدلاء بأصواتها.

وعلى مدار اليوم، كانت هناك مشاهد تدل على وطنية أبناء المصريين فى الخارج وحبهم لبلدهم، فرغم برودة الجو فى بعض الدول ووصولها إلى تحت الصفر، حرص حتى كبار السن على المشاركة لتحديد مستقبل البلاد من خلال الاستحقاق الانتخابى.

ومن بين أبرز مشاهد اليوم الأول فى الانتخابات، حرص ناخب مصري من ذوي الهمم على المشاركة والإدلاء بصوته فى قنصلية مصر فى نيويورك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ  تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

 







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