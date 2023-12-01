انطلاق مؤتمر دعم فلاحي مصر للمرشح عبد الفتاح السيسي بالغربية.. وصور

الغربية مصطفى عادل

انطلق قبل قليل المؤتمر الجماهيرى الحاشد دعم فلاحى مصر للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، والذى ينظمه حزب حماة الوطن، بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.

بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن، النائب فايز ابو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء وامين القبائل العربية بالحزب، واللواء أحمد يحيى عضو مجلس النواب وامين الحزب بالغربية.

وقال النائب أحمد يحيى أن الرئيس السيسى لم يدخر الجهد فى الحفاظ على امن وامان مصر والحفاظ على ثرواتها، وحافظ على ثرواتها المائية وعمل على زيادة الرقعة الزراعية، والمدن الجديدة وحقق انجازات غير مسبوقة على أرض الواقع.

وأضاف أن الفلاح هو من بنى حضارة الامس واليوم الحفيد يكمل المسيرة، وعلينا جميعا الخروج فى الانتخابات لنكتب وثيقة للعهد والميثاق مع الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات، مؤكدا أن الشعب المصرى يقف خلف رئيسه ليكمل مسيرة العطاء والانجازات التى حققها خلال السنوات الماضية.



الحضور-بالمؤتمر--(1)



الحضور-بالمؤتمر--(2)



انطلاق-مؤتمر-دعم-فلاحي-مصر-للمرشح-الرئاسي-عبد-الفتاح-السيسي-بالغربية-(1)



انطلاق-مؤتمر-دعم-فلاحي-مصر-للمرشح-الرئاسي-عبد-الفتاح-السيسي-بالغربية-(2)



جانب-من-المؤتمر--(1)



جانب-من-المؤتمر--(2)



جانب-من-المؤتمر--(3)



جانب-من-انطلاق-مؤتمر-دعم-فلاحي-مصر-للمرشح-الرئاسي-عبد-الفتاح-السيسي-بالغربية-(1)