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انتهاء التصويت فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة فى سفارة مصر بسلطنة عمان

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:13 م
انتهاء التصويت فى اليوم الأول لانتخابات الرئاسة فى سفارة مصر بسلطنة عمان سفارة مصر فى مسقط
كتب - محمد سعد

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انتهت منذ قليل عملية تصويت المصريين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في السفارة المصرية بسلطنة عمان فى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة مسقط .
 
الانتخابات الرئاسية المصرية فى مسقط
الانتخابات الرئاسية المصرية فى مسقط
 
 
وشهدت لجنة الانتخابات بالسفارة التى فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا - إقبالا كبيرا من جانب الجالية هناك، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى.
 
وأعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في سلطنة عمان عن انتهاء اليوم الأول من الانتخابات بحضور العديد من أبناء الجالية المصرية من مُختلف أنحاء السلطنة الذين توافدوا على مقر البعثة بالعاصمة مسقط طوال يوم الجمعة للمُشاركة فى الإدلاء بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية.
 
وجددت السفارة دعوتها المواطنين من أبناء الجالية المصرية المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدًا السبت وبعد غد الأحد ٢ و٣ ديسمبر الجاري بالحضور لمقر السفارة من الساعة ٩ص وحتى ٩م بتوقيت مسقط  للإدلاء بأصواتهم، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ودون الحاجة لتسجيل مُسبق

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

الانتخابات فى مسقط
الانتخابات فى مسقط

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.

 

انتخابات الرئاسة المصرية فى مسقط

انتخابات الرئاسة المصرية فى مسقط

انتخابات الرئاسة فى مسقط (1)
انتخابات الرئاسة فى مسقط 

 

انتخابات الرئاسة فى مسقط (2)
انتخابات الرئاسة فى مسقط 

 

انتخابات الرئاسة فى مسقط (3)
انتخابات الرئاسة فى مسقط

 

انتخابات الرئاسة فى مسقط (4)
انتخابات الرئاسة فى مسقط

 

انتخابات الرئاسة فى مسقط (5)
انتخابات الرئاسة فى مسقط

 

انتخابات الرئاسة فى مسقط (6)
انتخابات الرئاسة فى مسقط 

 

انتخابات الرئاسة فى مسقط (7)
انتخابات الرئاسة فى مسقط 






تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

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