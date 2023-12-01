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انتهاء التصويت فى اليوم الأول بانتخابات الرئاسة المصرية فى باريس.. صور

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 10:43 م
انتهاء التصويت فى اليوم الأول بانتخابات الرئاسة المصرية فى باريس.. صور غلق باب التصويت فى سفارة مصر لدى باريس
أ ش أ

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أُغلقت صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، عقب انتهاء فترة التصويت فى انتخاب المصريين فى الخارج، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس، فى تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة بالتوقيت المحلى لفرنسا، ومن المقرر أن تستأنف عملية التصويت غدا /السبت/ فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت فرنسا وحتى التاسعة مساء.

شهدت اللجنة الانتخابية بباريس مع انطلاق اليوم الأول للانتخابات توافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية للإدلاء بصوتهم فور فتح باب التصويت.

وعلى مدار اليوم وبالرغم من شدة برودة الطقس فى العاصمة الفرنسية، حرص أبناء الجالية المصرية بفرنسا ممن لهم حق التصويت، على التواجد ومنذ الصباح الباكر عند مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بباريس للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى.

وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية، وتضم أربعة أسماء، وهم: الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

 

غلق الصناديق في سفارة مصر لدى فرنسا
غلق الصناديق في سفارة مصر لدى فرنسا

 

غلق باب التصويت في السفارة المصرية لدى فرنسا
غلق باب التصويت في السفارة المصرية لدى فرنسا

 

اغلاق التصويت في سفارة مصر بفرنسا
اغلاق التصويت في سفارة مصر بفرنسا

 

غلق باب التصويت في السفارة المصرية لدى باري
غلق باب التصويت في السفارة المصرية لدى باريس

 







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