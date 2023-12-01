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انتهاء أعمال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية فى سفارة مصر بطوكيو

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 02:22 م
انتهاء أعمال اليوم الأول للانتخابات الرئاسية فى سفارة مصر بطوكيو المصريون فى اليابان
كتب أحمد جمعة

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انتهت منذ قليل أعمال اليوم الأول للتصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 في سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية من مُختلف أنحاء اليابان إلى مقر البعثة بالعاصمة طوكيو طوال يوم الجمعة للمُشاركة فى الإدلاء بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية.

اقبال فى طوكيو
اقبال فى طوكيو

جددت السفارة دعوتها للمواطنين  من أبناء الجالية من المُقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدًا السبت وبعد غد الأحد 2 و3 ديسمبر الجاري بالحضور لمقر السفارة من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا بتوقيت طوكيو للإدلاء بأصواتهم، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، ودون الحاجة لتسجيل مُسبق.

المصريون فى اليابان
المصريون فى اليابان

هذا، وتنتهز سفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو هذه المناسبة لتُعرب للسادة أعضاء الجالية المصرية الكرام في اليابان عن وافر الاحترام والتقدير.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة ويستمر على مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

طوكيو
طوكيو

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

 

 

 







تصويت المصريين في الخارج

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