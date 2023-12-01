اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 04:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

انتخابات الرئاسة 2024.. هتافات تحيا مصر تسيطر على طوابير الناخبين فى جدة..فيديو

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 03:32 م
انتخابات الرئاسة 2024.. هتافات تحيا مصر تسيطر على طوابير الناخبين فى جدة..فيديو أعلام مصر في جدة
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت انتخابات المصريين في مدينة جدة السعودية، هتافات: "تحيا مصر"، ورفع الأعلام، وسط إقبال كثيف من أبناء الجالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في أول أيام التصويت لأبناء المصريين في الخارج والذي يستمر حتى الأحد.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام، تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فى انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.







طوابير الناخبين فى جدة

جدة

تصويت المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

مصر تنتخب

انتخابات الرئاسة 2024

التصويت بالانتخابات اليوم

التصويت بالخارج اليوم

تصويت المصريين بالخارج اليوم

انطلاق الانتخابات الرئاسية

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم السابع

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة