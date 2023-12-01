فتحت السفارة المصرية بباريس والقنصلية العامة بمارسيليا أبوابهما، صباح اليوم الجمعة، فى تمام التاسعة بتوقيت فرنسا، أمام المصريين المقيمين بالأراضى الفرنسية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج والتى تنطلق اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام.
وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة.
وبدأ أبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار بالتوافد إلى مقر السفارة، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية.
وكانت السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس قد أوضحت للمواطنين المصريين بفرنسا كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا أكدت فيه أن الانتخابات الرئاسية تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وعلى مدار ثلاثة أيام بمقر السفارة، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بحسب التوقيت المحلي لفرنسا).
وأشارت إلى أنه يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم من خلال تقديم أصل جواز السفر الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية، موضحة أنه يمكن التأكد من كون المواطن مُدرجا بقاعدة بيانات الناخبين من خلال الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن الموقف الانتخابي من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/inquiry.
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتضم أربعة أسماء، وهم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.
وبحسب الهيئة ، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .
واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.
وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.
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