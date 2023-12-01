وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجيستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف البلدات الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة وسلاسة.

وبدأ أبناء الجالية المصرية من مختلف الفئات والأعمار بالتوافد إلى مقر السفارة، ورددوا هتافات داعمة للدولة المصرية.

وكانت السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس قد أوضحت للمواطنين المصريين بفرنسا كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا أكدت فيه أن الانتخابات الرئاسية تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وعلى مدار ثلاثة أيام بمقر السفارة، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء (بحسب التوقيت المحلي لفرنسا).

وأشارت إلى أنه يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم من خلال تقديم أصل جواز السفر الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية، موضحة أنه يمكن التأكد من كون المواطن مُدرجا بقاعدة بيانات الناخبين من خلال الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن الموقف الانتخابي من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/inquiry.

وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتضم أربعة أسماء، وهم: الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها. وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.