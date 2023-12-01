وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في البلدان الأفريقية أبوابها في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي لكل دولة أمام المواطنين من أبناء الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقامت السفارات والقنصليات المصرية بالدول الأفريقية بتوفير كافة التسهيلات للمواطنين الذين يتوافدون على اللجان الفرعية لممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية بالنظر إلى دورهم ومسئوليتهم الوطنية في كافة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في إطار من الممارسة الحرة والنزيهة للعملية الديمقراطية في مصر.

وكانت غالبية السفارات والقنصليات قد نشرت صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت.

كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب.