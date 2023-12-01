وأكد السفير محمد أبو بكر سفير جمهورية مصر العربية في طوكيو في هذا الإطار أن الجالية المصرية في اليابان على درجة عالية من الوعي والإدراك لأهمية المشاركة السياسية.

وأشار إلى أن السفارة من جانبها تبذل كافة الجهود الممكنة لتسهيل مشاركة المواطنين في الاستحقاق الرئاسي الهام.

وأضاف السفير أنه قد تم التواصل مع كل الأعضاء البارزين من الجالية، وإبلاغهم بكل القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، كما تم التأكيد والتشديد على أهمية ممارستهم لحقهم الدستوري في التصويت بهذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وفي ذات السياق، تواصل السفارة دعوة المواطنين من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية اليوم ويومي 2 و3 ديسمبر الجاري من الساعة 9 ص وحتى 9 م بتوقيت طوكيو للإدلاء، دون الحاجة لتسجيل مسبق، على أن يتم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

كما أهابت بالمواطنين بمراجعة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتأكد من القيد بقاعدة بيانات الناخبين وللإطلاع على كافة القرارات والقوانين ذات الصلة.