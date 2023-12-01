اليوم العالمى للإيدز .. الأمم المتحدة من المتوقع القضاء على المرض 2030

كتبت رانيا عامر

يحتفل العالم في أول ديسمبر من كل عام باليوم العالمى للتوعية بمرض الإيدز، وهناك العديد من الشائعات والخرافات حول المرض وسيوضح هذا التقرير مدى ضرورة دعم المجتمعات في عملية القضاء على الإيدز، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

قالت الأمم المتحدة أنه لا يزال من الممكن الوصول إلى هدف القضاء على الإيدز بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه تمت من قبل مشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن القضاء على الإيدز في عام 2016 ، ولكن لم يتم تحقيق هذا الغرض نتيجة وجود الثغرات فى العمليات الوقائية.

كما أكدت الأمم المتحدة أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا تم دعم المجتمعات والخدمات على الأرض من أجل الوقاية من خطر الإصابة بمرض الإيدز.

وأشار التقرير الى إصابة ما يقرب من 39 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدزHIV ، ومن بين هؤلاء، 37.5 مليون شخص بالغ، و1.5 مليون شخص تقل أعمارهم عن 15 عاما، ولا يحصل سوى 9.2 مليون على العلاج المنقذ للحياة.

كما أوضح برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية إلى أن التمويل يمثل قضية رئيسية أخرى ساهمت في عرقلة الجهود المبذولة لإنهاء وباء الإيدز بحلول عام 2030، موكدة انه في الوقت الحالي، تم توفير حوالي 20.8 مليار دولار لبرامج فيروس نقص المناعة البشرية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.