اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على بيونج يانج لإطلاقها قمرا صناعيا للتجسس

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الموافقة على العقوبات تمت في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم، مشيرة إلى أن الإطلاق الأخير شمل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي.

من جانبه، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين بأن اليابان اتخذت هذا الإجراء بالتنسيق مع أستراليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية؛ سعيا للتوصل إلى حل شامل لمختلف القضايا العالقة، والتي تشمل اختطاف بيونج يانج لمواطنين يابانيين وتطويرها للأسلحة النووية والصاروخية.

وأضاف أن اليابان ستواصل السعي إلى الإلغاء الكامل لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية من خلال العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي.