وأضاف النمس - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية اليوم - أنه بالرغم من وقوف عدة إطراف والضغط باتجاه وقف هذا العدوان والحد من معاناة أبناء قطاع غزة لكن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط جميع هذه المناشدات والتدخلات.

وأكد أن أيام الهدنة والتي انتهت الخميس لم تسعفنا من تقديم كافة الخدمات الإنسانية والإغاثية والصحية للمتضررين جراء هذا العدوان بسبب قصر المدة وبعد الإمكانيات المتاحة حتى مع دخول المساعدات لم نستطع تلبية الاحتياجات لنحو مليون و700 ألف نازح وأكثر من 30 ألف إصابة.

وأوضح أن نصف ما تم استهدافهم واستشهادهم منذ صباح اليوم هم من الأطفال ، مشيرا الى أن المستشفيات في حالة يرثى لها منذ بداية العدوان ، فهناك 27 مستشفى متوقفا عن العمل من أصل 35 مستشفى و55 مركز رعاية أولية توقف عن العمل أيضا وذلك جراء الاستهداف أو نفاذ الوقود والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أن مستشفيات الوسط والجنوب ممتلئة بالمصابين وهناك مرضى يتلقون العلاج في الممرات.

وناشد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وعلى رأسهم شركائنا في الهلال الأحمر المصري من أجل الضغط باتجاه إدخال المزيد من المساعدات والوقود لأنه عنصر أساسي في تشغيل المستشفيات والمرافق والمراكز الطبية والمخابز ومحطات تحلية المياه لأن الوضع في غزة كارثي يتطلب تدخل حقيقي وجاد لوقف هذا العدوان.

وشدد على أن إدارة الهلال الأحمر الفلسطيني تواصل منذ بداية الأزمة وحتى هذه اللحظة التنسيق والعمل المباشر مع جميع المنظمات العالمية والشركاء في الحركة الدولية ولكن هناك قيود إسرائيلية تحد من هذا التعاون والتدخل ، متمنيا من جميع الشركاء تكثيف الجهود من أجل الوصول لضحايا العداون على غزة ومساعدتهم بشكل كامل.