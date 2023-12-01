اليوم السابع
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الهلال الأحمر الفلسطينى: المؤسسات الدولية ترفض إيصال المساعدات لشمال قطاع غزة

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 08:00 ص
الهلال الأحمر الفلسطينى: المؤسسات الدولية ترفض إيصال المساعدات لشمال قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطينى - أرشيفية
وكالات

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أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، الخميس، أن المؤسسات الدولية ترفض إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وأوضح الهلال الأحمر أنه منذ بداية الهدنة 24/11 وحتى مساء أمس، استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني 1132 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

من جهتها، قالت حكومة غزة إن القطاع بحاجة إلى إدخال 1000 شاحنة يوميا تحمل المساعدات والإمدادات المطلوبة والفاعلة، وعلى رأسها الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة وذات الأولوية، وكذلك المواد الغذائية والتموينية والمستلزمات الأساسية. وأكدت أن غزة بحاجة إلى إدخال مليون لتر من الوقود يوميا، لكي تبدأ في مرحلة التعافي.

يشار إلى أنه قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، كان متوسط حاجة القطاع من السلع يبلغ 500 شاحنة يوميا، إلى جانب الحاجة اليومية لـ400 ألف لتر من الوقود.

وفرضت إسرائيل على قطاع غزة حظرا خانقا تضمن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل القصف المستمر منذ 7 أكتوبر الماضى.







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