القوات الأوكرانية تسقط 18 طائرة مسيرة روسية فوق المناطق الشرقية والجنوبية

وكالات

أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 18 من أصل 25 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا خلال الليل على المناطق الشرقية والجنوبية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية في بيان لها اليوم، أنه جرى أيضا تدمير واحد من صاروخي /كروز/ أطلقتهما موسكو دون تحديد موقعه.

ولم ترد تقارير رسمية عن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم لكن مسؤولين في كييف أكدوا أنه انطلق من جنوب غربي روسيا وكان يستهدف بشكل أساسي شرق وجنوب أوكرانيا.

ولاتزال المعارك الميدانية متواصلة بين القوات الروسية والأوكرانية منذ إعلان موسكو في الرابع والعشرين من فبراير من العام 2022 عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث يتركز القتال العنيف بالقرب من مناطق خاركيف وأفدييفكا شرقا، وعلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو جنوبا.

من الناحية العسكرية، ترى وزارة الدفاع البريطانية أن هناك احتمالات قليلة لحدوث تغييرات كبيرة في خط المواجهة، معتبرة أن روسيا وأوكرانيا لم تحققا تقدما ملموسا في ساحة المعركة.

على المستوى السياسي، لا توجد أية بوادر تشير على قرب انتهاء هذه الأزمة في ظل عدم وجود أي استعدادات لكلا الطرفين للدخول في مفاوضات حقيقية.