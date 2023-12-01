الفاتيكان: البابا فرانسيس لا يزال يعانى من التهاب الرئة وصعوبة فى التنفس

فاطمة شوقى

أكدت الفاتيكان، أن البابا فرانسيس لا يزال يعانى من التهاب الرئة مرتبطة بصعوبة في التنفس رغم أنه لم يعد يعانى من الحمى وسيستمر في تناول المضادات الحيوية ، ولكن "حالته مستقرة" ، وذلك بعد أن تم إلغاء مشاركته في مؤتمر الأطراف "كوب 28" المنعقد فى الإمارات العربية المتحدة.

وأشار موقع الفاتيكان نيوز إلى أن البابا دخل إلى مستشفى جيميلي في روما الأربعاء الماضى بسبب عدوى في الجهاز التنفسي، مما اضطره إلى تعليق رحلته لحضور قمة المناخ في دبي التي تعقد اليوم. وأكد الفاتيكان في بيان أن "حالة البابا مستقرة، ولا يعاني من الحمى، لكن تضخم الرئة المرتبط بمشاكل في الجهاز التنفسي لا يزال مستمر".

وسيواصل البابا الأرجنتيني، الذي سيبلغ 87 عاما في 17 ديسمبر ، تناول المضادات الحيوية، وذلك بعد أن خضع لاجراء أشعة مقطعية في أحد مستشفيات العاصمة الإيطالية والتي أكدت هذه المشاكل الصحية.

لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن مرض البابا ، حيث أنه خضع لعملية جراحية معقدة بسبب فتق في البطن ، والتي بسببها دخل المستشفى لمدة 9 أيام ، وفى أبريل من هذا العام ، تم إدخاله أيضا الى المستشفى بسبب اصابته بالتهاب الشعب الهوائية لمدة 3 أيام ، والذى كان لابد من علاجه بالمضادات الحيوية، الأمر الذى أثار القلق على صحة البابا.