الشرطة العراقية في ديالى تفرض حظر التجوال بعد هجوم إرهابي بقضاء بلدروز

أعلنت قيادة الشرطة في محافظة ديالى شمال شرق بغداد إعلان حظر التجوال غداة هجوم إرهابي شنه مسلحون بعبوات ناسفة وإطلاق نار وأدى إلى وقوع أكثر من أحد عشر قتيلاً وأربعة عشر جريحاً من المدنيين، ويعد الهجوم الأول منذ أكثر من عامين.

ووصفت السلطات الأمنية العراقية، الهجوم بالإرهابي، حيث تم استهداف مدنيين عائدين من تجمع انتخابي في قضاء بلدروز باتجاه قرية العمرانية بقضاء المقدادية في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة.

من جانبه أكد محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الجمعة، أنه لن يسمح بأي خرق يستهدف المواطنين في المحافظة.

وقال التميمي في برقية تعزية باستشهاد عدد من المواطنين بهجوم إجرامي إرهابي بقرية العمرانية في قضاء المقدادية، حسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بهجوم إجرامي إرهابي في قرية العمرانية بقضاء المقدادية"، لافتاً الى أنه في "قضاء المقدادية الآمن تنزف اليوم دماء زكية طاهرة، وأقدم أحر التعازي والمواساة الى عائلات الشهداء، سائلين المولى القدير، أن يسكنهم فسيح جناته ويتغمّدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وتابع: "نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأي خرق يستهدف المواطنين وتعكير صفو الأمن والاستقرار في قضاء المقدادية".