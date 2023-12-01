السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مشروع كوبرى مزلقان طريق الواسطى /الفيوم

بنى سويف هانى فتحى

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ل بنى سويف ، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان سكة حديد "الفيوم/ الواسطى" ،في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وذلك بحضور رئيس المدينة حمادة راضي ومسؤولو الشركة المنفذة للمشروع .

تابع السكرتير العام المساعد سير ومستجدات الأعمال بالمشروع، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترًا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى / بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف / الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى.

وناقش السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذى والأعمال التى تم تنفيذها ، والإجراءات الجاري اتخاذها للانتهاء من المرحلة الأولى والإعداد للتجهيز والبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية ، مشيراً إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة ، خاصة فيما يتعلق بنقل وتغيير خط الكهرباء الواقع بمحيط الأعمال