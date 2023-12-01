اليوم السابع
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الجمعة، 01 ديسمبر 2023 01:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مشروع كوبرى مزلقان طريق الواسطى /الفيوم

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 12:00 م
السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مشروع كوبرى مزلقان طريق الواسطى /الفيوم جانب من الجولة التفقدية
بنى سويف هانى فتحى

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تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبنى سويف، أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان سكة حديد "الفيوم/ الواسطى" ،في إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وذلك بحضور رئيس المدينة حمادة راضي ومسؤولو الشركة المنفذة للمشروع   .
 
تابع السكرتير العام المساعد سير ومستجدات الأعمال بالمشروع، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين، ويتضمن  إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترًا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى / بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف / الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى.

وناقش السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذى والأعمال التى تم تنفيذها ، والإجراءات الجاري اتخاذها  للانتهاء من المرحلة الأولى والإعداد للتجهيز والبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية ، مشيراً  إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة  لسير العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة ، خاصة  فيما يتعلق بنقل وتغيير خط الكهرباء الواقع بمحيط الأعمال 

 

 







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