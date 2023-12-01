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الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 10:22 ص
الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان الأمير ممدوح بن عبدالعزيز
إيمان حنا

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أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود شقيقي الملك سلمان وستقام الصلاة، اليوم الجمعة،في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وفق"واس" .

توفى الأمير عن عمر عن عمر ناهز ٨٥ عاما.

وجاء نص البيان الصادر عن الديوان الملكي اليوم كالتالي:

 انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الجمعة الموافق 17 / 5 / 15هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
 
 تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
 






اخبار السعودية

الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

وفاة شقيق الملك سلمان



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