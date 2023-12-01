الجالية المصرية ببلجيكا: المصريون أدلوا بأصواتهم رغم برودة الأجواء وبعد المسافات

كتب محمود راغب

رصدت غرفة عمليات وزارة الهجرة ، مشاهد من تصويت أبناء الجالية المصرية حول العالم فى اليوم الأول من انطلاق انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج .

وكشف يوسف عبد القادر ممثل الجالية فى ببلجيكا ، أنه رغم الأجواء الباردة للغاية ودرجات حرارة تحت الصفر هناك إقبال من أبناء الجالية لسفارة بلحيكا للتصويت

وقال : هناك أعضاء من الجالية شاركوا من أماكن بعيدة من بلجيكا ورصدنا مشاركة أسر بالكامل فى الانتخابات وحرص الأسر على مشاركة أبناءهم فى التجربة الديمقراطية وترسيخ قيم الولاء والانتماء فى نفوس أبناءهم

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.