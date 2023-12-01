الجالية المصرية بالبحرين يشاركون بملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة 2024

كتب أحمد عبد الرحمن

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانب من إدلاء الجالية المصرية في مملكة البحرين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية المقيمة في مملكة البحرين، منذ صباح اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا، وذلك للادلاء باصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، إذ شهد اليوم عرسا انتخابي يتسم بروح من الديمقراطية بمبنى السفارة المصرية بالمنامة .

كما تم رصد توافد العديد من أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين وكذلك المصريين المقيمين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ليشاركون في هذا العرس الديمقراطي، وهذا يرجع للدور التنظيمي من قبل السفارة المصرية بالمنامة بقيادة السفيرة ريهام خليل ، التي تابعت العملية الانتخابية منذ الساعات الاولى بمشاركة طاقم السفارة من البعثة الدبلوماسية والادارية.