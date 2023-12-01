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الجالية المصرية بالبحرين يشاركون بملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة 2024

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 06:02 م
الجالية المصرية بالبحرين يشاركون بملحمة وطنية فى انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات في البحرين
كتب أحمد عبد الرحمن

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استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، جانب من إدلاء الجالية المصرية في مملكة البحرين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وتوافد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية المقيمة في مملكة البحرين، منذ صباح اليوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا، وذلك للادلاء باصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، إذ شهد اليوم عرسا انتخابي يتسم بروح من الديمقراطية بمبنى السفارة المصرية بالمنامة .
 
كما تم رصد توافد العديد من أبناء الجالية المصرية في مملكة البحرين وكذلك المصريين المقيمين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ليشاركون في هذا العرس الديمقراطي، وهذا يرجع للدور التنظيمي من قبل السفارة المصرية بالمنامة بقيادة السفيرة ريهام خليل ، التي تابعت العملية الانتخابية منذ الساعات الاولى بمشاركة طاقم السفارة من البعثة الدبلوماسية والادارية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

 







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