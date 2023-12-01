الجاليات المصرية بنيويورك: أهم يوم فى حياتنا ولازم كلنا نشارك.. صور

كتب ــ محمود راغب

حرص عدد من السيدات المصريات المقيمات بنيويورك من أبناء الجالية على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بالقنصلية المصرية، وذلك بمجرد فتح باب التصويت فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالخارج .

وقالت منى سرحان من نيويورك: جاية أدلى بصوتى فى الانتخابات الرئاسية "أهم يوم فى حياتى أشارك وأختار رئيس بلدى وجاية أنتخب الرئيس السيسى رئيس بلدى وبالنسبة ليا مصدر الأمن والأمان لبلدى مصر".

وقالت هالة سالم صيدلانية من نيويورك: "حب الوطن مش بالكلام وليس رفاهية ولكن بالمشاركة والنزول للتصويت بالانتخابات الرئاسية .. لازم الكل ينزل ويشارك".

وتوافد منذ قليل أبناء الجالية المصرية بنيويورك، على مقر القنصلية المصرية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية بالخارج ، مع بداية الساعة الأولى من فتح باب التصويت فى نيويورك نظرا لفروق التوقيت حيث بدأ التصويت منذ قليل فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بالخارج.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

و نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.