التحقيقات: الخادمة المتهمة بسرقة شقة العجوزة أخفت أموال مع طليقها

كتب سليم على

أدلت سيدة تعمل خادمة بإحدى الشقق السكنية فى العجوزة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالقاهرة، أكدت خلالها سرقة الشقة محل عملها مستغلة ثقة المالك بها واستولت على مبلغ مالى واخفته مع طليقها.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمة اعترفت بإرتكابها الواقعة، واحتفظت بجزء من المبلغ المالى المستولى عليه ، وأشارت إلى أنها أخفت باقى المبلغ مع "طليقها" ، أمكن ضبط الأخير وأرشد عن باقى المبلغ، بمواجهته أيد ما سبق، وأضاف بعلمه أن المبلغ المالى من متحصلات جريمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.