وحرص السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والقنصل العام محمد البحيري، على تقديم كافة التسهيلات؛ لتشجيع أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم. 

ومن المتوقع أن يزداد الإقبال على عملية التصويت خلال اليومين المقبلين "عطلة نهاية الأسبوع في النمسا".

وبالرغم من سوء الأحوال الجوية وهطول الثلوج بغزارة حرص عدد من أبناء الجالية على الحضور والإدلاء بأصواتهم.

وسبق التصويت فترة من المؤتمرات التشجيعية التي نظمها أبناء الجالية في كيانات وروابط مختلفة في مقدمتها النادي المصري في فيينا واتحاد المصريين في ليوبن، والتي عكست رغبة قطاع كبير في المشاركة والإدلاء بأصواتها، لدعم التجربة الديمقراطية وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في مصر.