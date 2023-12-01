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استمرار توافد أبناء الجالية المصرية بهولندا للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. فيديو

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 07:17 م
استمرار توافد أبناء الجالية المصرية بهولندا للتصويت فى انتخابات الرئاسة.. فيديو انتخابات المصريين فى هولندا
كتب محمد جمال

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حرص أبناء الجالية المصرية بهولندا على التوجه إلى السفارة المصرية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، وذلك تزامنا مع أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج .
 
يأتى ذلك تزامنا مع بدء التصويت بمقر السفارة المصرية فى هولندا، حيث توافد أعداد ملحوظة من الحالية تقدمتهم سحر رمزى منسقة حملة مواطن بهولندا.
 
 
تصويت المصريين فى هولندا
تصويت المصريين فى هولندا

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

تصويت المصريين فى أمستردام
تصويت المصريين فى أمستردام

 

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

تصويت المصريين
تصويت المصريين

 

 

 







انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

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المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة



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