ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الوزارة قولها - في بيان اليوم - إنه سيتم إيلاء اهتمام رئيسي لإنتاج معدات الدفاع الجوي، من أنظمة الصواريخ التقليدية المحمولة المضادة للطائرات إلى أنظمة الدفاع الجوي التي يصل مداها إلى أكثر من 100 كيلومتر .



وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني، الفريق أول إيفان هافريليوك :" علاوة على ذلك، تنص الميزانية المعتمدة لعام 2024 على تخصيص حوالي 175 مليار هريفنا لشراء الصواريخ والذخيرة، حتى تتمكن قواتنا الدفاعية من مقاومة العدوان الروسي بكرامة".