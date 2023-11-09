391 مليون دولار واردات مصر من الإطارات الخارجية خلال شهر

كتب: مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من الإطارات الخارجية في الفترة من يناير وحتى أغسطس للعام الجارى 2023، حيث ارتفعت واردات تلك الإطارات والأنابيب الداخلية لوسائل النقل لتصل إلى 391 مليون و880 ألف دولار في العام الجاري، بينما كانت نحو 354 مليون و85 ألف دولار في الفترة المناظرة لها عام 2022، بزيادة بلغت نحو 37 مليون و795 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن واردات الإطارات سجلت ارتفاعا ملحوظا في شهر أغسطس الماضي فقط بلغ 53 مليون و568 ألف دولار، مقابل 37 مليون و832 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 15 مليون و736 ألف دولار.

وسجلت واردات مصر من الإطارات الخاصة بسيارات الركوب فقط ارتفاعا كبيرا عام 2022، حيث بلغت نحو ملياري و437 مليون جنيه في الفترة من يناير وحتى ديسمبر، وتشير البيانات إلى أن واردات الإطارات توزعت بين عدة دول ولكن كان أعلاها تركيا وكانت الواردات المصرية منها بقيمة 399 مليون و247 ألف جنيه، يليها تايلاند وبلغت الواردات المصرية منها نحو 369 مليون جنيه، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 277 مليون جنيه، والصين بقيمة 135 مليون جنيه وإندونيسيا بقيمة 128 مليون جنيه.