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26 نوفمبر .. جامعة القاهرة تطلق مسابقة عامة لحفظ القرآن الكريم

الخميس، 09 نوفمبر 2023 03:00 ص
26 نوفمبر .. جامعة القاهرة تطلق مسابقة عامة لحفظ القرآن الكريم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة والدكتور أحمد رجب نائ رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، كما تنظيم مسابقة فى الثقافة الإسلامية والاهتمام بالمتشابهات لجميع الطلبة المشتركين فى المسابقة، على أن تبدأ المسابقة يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى وحتى الخميس 30 نوفمبر من نفس الشهر، وذلك بمركز إعداد القادة بمبنى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية.

وأوضحت إدارة رعاية الشباب برئاسة فرج عيد، أن مجالات التسابق :-

 - المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بقيمة جوائز 900 جنيها لـ 10 طلاب متميزين 

- المستوى الثانى: حفظ 20 جزء من القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسيربقيمة جائزة 750 جنيها لـ 10 طلاب متميزين

- المستوى الثالث: حفظ نصف القرآن مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 600 جنيها لـ 10 طلاب متميزين

- المستوى الرابع : حفظ 10 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 525 جنيها لـ 10 طلاب متميزين

- المستوى الخامس: حفظ 5 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير 450 جنيها لـ 10 طلاب متميزين
 







وزارة التعليم العالى

الجامعات

جامعة القاهرة

مسابقة حفظ القرآن الكريم

اخبار مصر



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