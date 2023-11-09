وصول 12 مصابا فلسطينيا من غزة للعلاج فى المستشفيات المصرية

وصل إلى الجانب المصري من معبر رفح قبل قليل 12 مصابا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية بمعبر رفح، أنه جارى الكشف الطبي عليهم وتحديد جهة المستشفيات التي تستقبلهم وتقوم بنقلهم لها سيارات إسعاف.

وتضم قائمة الاطباء 17 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والمنصورة والأزهر، والذين يتواجدون على مجموعات أسبوعيا وفقا لبروتوكول موقع بين صحة شمال سيناء والجامعات الأربعة.

والأطباء المتواجدون هم: الدكتورة فاطمة عبدالقادر عطية أستاذ كبد وجهاز هضمى، والدكتور حاتم صلاح الدين الحبشى، أستاذ مساعد أنف وأذن وحنجرة، والدكتور يوسف محمد فهيم محمد أستاذ أشعة، والدكتور محمد شعبان المتولى العدل مدرس مساعد جراحة عظام، والدكتور محمد إبراهيم عبد الرحيم الأحول مدرس مساعد جراحة عظام، وجميعهم من جامعة الأزهر.

ومن جامعة القاهرة كلا من الدكتور هانى عبد المولى محمد أستاذ مساعد جراحة أوعية دموية، والدكتورة هبة مدحت مغربى، مدرس جراحة مخ وأعصاب، والدكتور مارك شارل أمين لوفا مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب.

والدكتور أسامة صابر عبد العليم أستاذ جراحة قلب وصدر، والدكتور عمرو السيد توفيق إبراهيم مدرس جراحة قلب وصدر، والدكتورة داليا حمودة الصادق مدرس طب الأورام، والدكتور طارق عزت عبد اللطيف أستاذ جراحة عامة، والدكتور هانى محمد حسن حسين أستاذ جراحة عامة، والدكتور حاتم محمد عبد المنعم فرج أستاذ جراحة عامة، والدكتور عادل كمال محمد أستاذ عيون، والدكتور محمود السيد جودة مدرس جراحة تجميل وجميعهم من جامعة الزقازيق، والدكتور محمد أسامة فتحى نصر مدرس تخدير من جامعة المنصورة.

كما يتواجد بالمستشفى 7 أطباء من المستشفيات والمعاهد التعليمية، وهم الدكتور محمد الفاروق محمد الهرمى تخصص جراحة عظام، والدكتور محمود لبيب محمود سالم تخصص كبد وجهاز هضمى، والدكتور عمرو محمد فتحى يوسف تخصص كبد وجهاز هضمى، والدكتور عبدالحميد محمد عبد الحميد تخصص جراحة عامة وجميعهم قادمين من مستشفى الأحرار التعليمي.

واطباء تم استقبالهم من معهد القلب القومى، وهم الدكتور محمد معاذ حسنين سليم استشارى القلب، والدكتور أحمد السعيد إبراهيم أخصائى القلب، والدكتور شريف عبد الحليم البيلى أخصائى القلب.