وزارة المالية الفلسطينية ترفض تسلم تحويلات الضرائب من إسرائيل بعد اقتطاع جزء منها

وكالات

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية رفضها تسلم تحويلات الضرائب من إسرائيل بعد اقتطاع جزء منها، وذلك حسبما افاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد جدد وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، مُطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وإعادة جميع الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي.

وطالب بشارة بإعادة مُستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويًا، والتي كانت حينها تغطي حوالي 25% من النفقات والالتزامات المالية، تراجعت لتغطي حاليا 1.8% فقط من إجمالي النفقات.