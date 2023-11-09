وزارة الصحة بغزة: استشهاد 10812 فلسطينيا بينهم 4412 طفلا جراء الغارات الإسرائيلية

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، عن مقتل 10812 فلسطينيا بينهم 4412 طفلا من جراء الغارات الإسرائيلية، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10569 بعد شهر على اندلاع الحرب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن من بين 10569 ضحية، 4324 طفلاً، و2823 سيدة، و649 مسناً. وأفاد بأن عدد المصابين تخطى 26475 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال إن الوزارة تلقت 2550 بلاغاً عن مفقودين منهم 1350 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "زاد من استهداف الطواقم الصحية؛ مما أدى استشهاد 193 كادراً صحياً وتدمير 45 سيارة الإسعاف".

وقال إن الجيش الإسرائيلي "استهدف 120 مؤسسة صحية، وأخرج 18 مستشفى و40 مركزاً صحياً عن الخدمة؛ بسبب الاستهداف ونفاد الوقود".