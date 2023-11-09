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وزارة الصحة: إصدار 7.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين

الخميس، 09 نوفمبر 2023 06:00 ص
وزارة الصحة: إصدار 7.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهودها خلال عامين لتقديم الخدمات الطبية ضمن برامج العلاج على نفقة الدولة .
"اليوم السابع" تستعرض فى نقاط جهود العلاج على نفقة الدولة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ممن ليس لهم تغطية صحية .
 
1-  إصدار 7 ملايين و113ألفا و362 قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 32 مليارا و495 مليونا و645 ألفا.

2-  تقديم خدمة صحية متكاملة علي نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين.

3-  إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 3 ملايين و 193 ألفا و481 مواطن.
4- تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى.
5-  قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).

6- تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية،
7- للتوسع في أماكن تقديم الخدمة، تم التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج علي نفقة الدولة 
 
 
 
 

 







وزارة الصحة

العلاج على نفقة الدولة

قرارات العلاج



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