وزارة الصحة: إصدار 7.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال عامين

"اليوم السابع" تستعرض فى نقاط جهود العلاج على نفقة الدولة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ممن ليس لهم تغطية صحية .

1- إصدار 7 ملايين و113ألفا و362 قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 32 مليارا و495 مليونا و645 ألفا.



2- تقديم خدمة صحية متكاملة علي نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين.



3- إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 3 ملايين و 193 ألفا و481 مواطن.

4- تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى.

5- قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).



6- تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية،

7- للتوسع في أماكن تقديم الخدمة، تم التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج علي نفقة الدولة

